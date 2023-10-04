Томиясу — о матче с «Лансом»: «У меня была отличная возможность забить, я разочарован»

Крайний защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу высказался о своём нереализованном моменте в игре с «Лансом».

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой французского клуба со счетом 2:1.

«У меня была отличная возможность забить, но я не смог это сделать. Конечно, я разочарован. Там должен был быть гол», — приводит слова японского футболиста пресс-служба «канониров».

После двух туров у «Арсенала» три набранных очка и второе место в турнирной таблице группы B.

В третьем туре подопечные Микеля Артеты будут гостить у «Севильи». Игра запланирована на 24 октября.