Кейн: Хорошая победа, но давайте продолжать работать

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался после выездной победы над «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев. Кейн провел на поле все 90 минут и не отметился голевыми действиями.

«Это действительно хорошая победа. Дело сделано, но давайте продолжать работать все вместе», — написал 30-летний форвард на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне Кейн принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

После двух туров «Бавария» лидирует в своей группе, набрав шесть очков. Следующим соперником команды Томаса Тухеля в Лиге чемпионов станет «Галатасарай».