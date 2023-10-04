Пранделли: «Беллингем близок к идеалу футболиста»

Известный специалист Чезаре Пранделли поделился мнением о вчерашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и мадридским «Реалом». В Неаполе была зафиксирована победа испанского клуба со счетом 3:2.

«Не стоит забывать о том, с кем играл «Наполи». Хочу отметить выступление Джуда Беллингема. Это какой-то заоблачный уровень. И дело не только в забитых мячах и ассистах. Это смесь атлетизма и техники. Беллингем близок к идеалу футболиста», - передает слова тренера AS.

Во вчерашнем поединке 20-летний английской полузащитник отметился очередным голом за «королевский» клуб.