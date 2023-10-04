Генич сделал прогноз на поединок «Порту» - «Барселона»

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» померяется силами с «Порту». Своим мнением по этому матчу поделился комментатор Константин Генич.

«Матч про голы. «Порту» отдаст мяч, или «Барса» сама его заберет. Будет контролировать игру, создавать моменты. Минимум два мяча «Барселона» забьет. Не факт, что выиграют, но свои два мяча забить должны», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Матч «Порту» - «Барселона» состоится сегодня, 4 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.