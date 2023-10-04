«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»: Генич дал прогноз на матч

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем поединке между немецким «РБ Лейпцигом» и английским «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Отсиживаться в обороне никакого смысла нет. Поэтому, скорее всего, команда Розе сыграет открыто. Так же открыто постарается сыграть и «Ман Сити». Жду голевой матч - «тотал больше 3 мячей», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч «РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити» пройдет в среду, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.