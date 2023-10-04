Беллингем ответил на сравнения с Марадоной

Атакующий полузащитник Джуд Беллингем, который выступает за мадридский «Реал», высказался касательно сравнений с легендарным аргентинцем Диего Марадоной.

«Гол «Наполи» в стиле Марадоны? Прекращайте, это уже перебор. Да, я забил классный мяч, но совершенно ясно, что Диего был лучше меня», - передает слова англичанина пресс-служба УЕФА.

Матч между «Наполи» и «Реалом» состоялся на стадионе в Неаполе и завершился победой испанского клуба со счетом 3:2. В активе Беллингема один из голов.

20-летний полузащитник перешел в «королевский» клуб минувшим летом. Его трансфер обошелся «Реалу» в 103 миллиона евро.