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Серхио Рамос раскритиковал работу судей в матче с ПСВ

04 Октября 2023 • 10:33 Комментировать

Защитник «Севильи» Серхио Рамос остался недоволен работой судей в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Рефери очень часто был главным действующим лицом на поле в решающих моментах, которые влияли на результат. Пенальти? В моих действиях не было нарушения. ВАР должен был помочь ему. Складывалось впечатление, что игра будет продолжаться до тех пор, пока соперник не сравняет счет», - передает слова Рамоса Todomercadoweb.

Напомним, что нидерландцы смогли сравнять счет в компенсированное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСВ Серхио Рамос
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