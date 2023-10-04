Анчелотти: «Удивлён, что Беллингему 20 лет, он выглядит на 30»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре новичка команды Джуда Беллингема.

«Я удивлен, что Джуду всего 20 лет. Он выглядит на все 30 из-за своего характера и личности. Беллингем знает, что ему нужно. Это сила и качество. Его игра многих удивляет», - передает слова итальянского специалиста AS.

Во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Реал» одержал гостевую победу над «Наполи» со счетом 3:2. Один из мячей забил Беллингем. Этот гол стал для английского полузащитника девятым в нынешнем сезоне за «королевский» клуб.