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Политано: «Наполи» доминировал над «Реалом» во втором тайме»

04 Октября 2023 • 09:36 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Маттео Политано высказался о домашнем поражении от мадридского «Реала» (2:3) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Команда огорчена результатом. Нам противостоял сильный соперник, однако мы играли на их уровне. «Наполи» отлично начал, но затем на десять минут выпал из игры. После перерыва мы доминировали на поле, поэтому недовольны итоговым результатом», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Реал» набрал шесть баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице квартета С. «Наполи» с тремя очками занимает вторую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Маттео Политано
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