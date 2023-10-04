Мендилибар: «Севилья» с огорчением возвращается домой»

Наставник «Севильи» Хосе Мендилибар пообщался с представителями СМИ после поединка против нидерландского ПСВ в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Команда терпела, когда это было необходимо. Мы знали, как нужно было обороняться против них. Второй тайм получился более открытым, чем первая половина. «Севилья» провела хороший гостевой матч, однако возвращается домой с огорчением, ведь упустила победу на последних минутах», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

По итогам двух туров испанский коллектив набрал два очка и занимает третье место в группе.