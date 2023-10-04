Де Йонг подвёл итоги матча с «Севильей»

Нападающий и капитан ПСВ Люк де Йонг высказался о ничейном результате матча с «Севильей» (2:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Если анализировать матч в целом, то мы больше владели мячом и имели хорошие моменты. По итогу мы довольны, что смогли набрать одно очко, ведь сравняли счет в компенсированное время. Однако, я считаю, что мы могли выступить лучше и даже добиться победы», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.

После двух проведенных туров ПСВ набрал одно очко и занимает последнее место в группе В. «Севилья», в свою очередь, с двумя баллами располагается на третьей позиции.