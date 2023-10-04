Икарди рассказал об эмоциях после победы над «Манчестер Юнайтед»

Центрфорвард стамбульского «Галатасарая» Мауро Икарди дал комментарий после поединка с «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этой встрече аргентинец забил победный мяч.

«Я был очень зол на себя, когда не реализовал пенальти. Но по итогу я доволен победой. Это был для меня первый гол за «Галатасарай» в Лиге чемпионов. Я очень рад», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Встреча состоялась в Англии на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась сенсационной победой «Галатасарая» со счетом 3:2. После двух туров турецкий клуб с четырьмя очками занимает второе место в группе.