Тренер «Галатасарая» назвал цель команды в Лиге чемпионов

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов стамбульский «Галатасарай» на выезде победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Своими впечатлениями от встречи поделился главный тренер турецкого коллектива Окан Бурук.

«Это была очень важная игра. Цель «Галатасарая» - выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда одержала историческую победу на «Олд Траффорд», которая запомнится нам надолго», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Галатасарай» с четырьмя набранными баллами располагается на втором месте в таблице группы А. «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения и занимает последнюю позицию.