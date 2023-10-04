Киммих рассказал, что помогло «Баварии» победить «Копенгаген»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о победе над датским «Копенгагеном» в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Это был очень тяжелый поединок. Нам понадобилось много терпения, и мы смогли отыграться. Это был важный момент в матче. Хорошая скамейка уже не раз помогала нам в этом сезоне. Для таких побед мало 11 футболистов. Нужны дополнительные силы», - передает слова немецкого полузащитника пресс-служба УЕФА.

Поединок завершился волевой победой «Баварии» со счетом 2:1. После двух туров мюнхенский гранд лидирует в таблице группы А.