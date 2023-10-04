Гудель: «Севилья» разочарована, что не смогла победить»

Защитник испанской «Севильи» Неманья Гудель высказался о ничейном результате матча против ПСВ (2:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Это был отличный поединок. Обе команды сыграли на высоком уровне, особенно это было заметно во втором тайме. Думаю, нейтральным болельщикам понравилась эта игра. Однако мы немного разочарованы из-за того, что не сумели одержать победу», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После двух сыгранных туров севильская команда набрала два балла и занимает третье место в таблице своего квартета. Что касается ПСВ, то нидерландцы находятся на последней строчке.