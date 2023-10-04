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​«Что с лицом, Тен Хаг?» - пользователи сети разнесли «Манчестер Юнайтед» после поражения

04 Октября 2023 • 08:49 Комментировать

Во втором туре Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Галатасараю» со счётом 2:3, при условии, что команда дважды вела в счёте.

Пользователи сети бурно отреагировали по поводу такой игры английской команды.

- Вы, ребята, позор для всего мира, - написал один из болельщиков.

- Ребята, вы точно не хотите вернуть Де Хеа? – задал вопрос фанат.

- «Манчестер» только что оставил меня без сбережений.. – написал другой любитель футбола.

- «Манчестер» проиграл сегодня вечером, потому что Роналду не прессинговал, и он является проблемой, а Де Хеа не может играть ногами и допускает глупые ошибки, - оставил свой пост другой болельщик английского клуба.

- Что с лицом, Тен Хаг? – задал вопрос под изображением тренера болельщик.

- Я сожалею о том дне, когда мы подписали контракт с Андре Онаной, - добавил пользователь Интернета.

- Это просто худший старт в сезоне! – пишет пользователь соцсети.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном», а «Галатасарай» встретится с «Баварией», обе встречи состоятся 24 октября 2023 года. Трансляции матчей пройдут на нашем портале.

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Кошмар продолжается: «Манчестер Юнайтед» дважды ведя в счёте, проиграл дома «Галатасараю»
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов
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