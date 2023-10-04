Госенс прокомментировал поражение «Униона»

Защитник берлинского «Униона» Робин Госенс дал комментарий после домашнего матча против португальской «Браги» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Болельщики и все представители клуба держали за нас свои кулаки. Мы очень хотели подарить результат, которому они могли бы порадоваться», - приводятся слова футболиста на страницах официального сайта УЕФА.

Напомним, что встреча прошла в Берлине и завершилась поражением «Униона» со счетом 2:3.

После двух проведенных матчей берлинская команда занимает последнее место в своем квартете.