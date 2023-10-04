Моутинью: «Рад победе и своему вкладу в результат»

Полузащитник португальской «Браги» Жоау Моутинью высказался о гостевой победе над берлинским «Унионом» в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Всегда приятно выступать в лучшем турнире Европы. Я очень рад победе и своему вкладу в этот результат. Эти три балла очень важны для нашей команды», - передает слова португальского футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча прошла в Германии и завершилась победой «Браги» со счетом 3:2.

После двух сыгранных туров португальский коллектив набрал три балла и располагается на третьей позиции в турнирной таблице квартета С.