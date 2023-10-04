Тюрам прокомментировал победу «Интера»

Центрфорвард миланского «Интера» Маркус Тюрам высказался о минимальной победе над лиссабонской «Бенфикой» (1:0) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы рады, что добились победы. Еще приятнее побеждать на глазах своих болельщиков. Рад за команду.

Мы с Мартинесом отлично сыгрались и понимаем друг друга. Лаутаро является одним из лучших нападающих мира, с ним очень легко взаимодействовать», - передает слова француза пресс-служба УЕФА.

После двух проведенных туров «нерадзурри» набрали четыре балла и располагаются на втором месте в квартете D. «Бенфика» (0) идет последней.