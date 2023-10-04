Фердинанд – об игре «Манчестер Юнайтед»: «Это позорище»

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд высказался о домашнем поражении «красных дьяволов» от стамбульского «Галатасарая» в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Хочу отдать должное «Галатасараю». У них появился шанс, и они наказали «Юнайтед». Иногда «МЮ» показывает хорошую игру, но бывают моменты, когда приходится хвататься за голову. У них напрочь отсутствует организованность. Это позорище. Вы ведь играете в Лиге чемпионов», - передает слова эксперта BBC.

Поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Встреча завершилась поражением манкунианцев со счетом 2:3.