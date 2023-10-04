Мюллер: «Бавария» никогда не теряет веру, даже если проигрывает в два-три мяча»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с журналистами после гостевой победы над «Копенгагеном» (2:1) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«По итогу все прошло успешно, как для команды, так и для меня. Я был рад появиться на поле и принять участие в забитом мяче. Круто, что мы сумели вернуться. Это отличительная черта нашего коллектива. Мы никогда не теряем веру, даже если уступаем 0:2 или 0:3», - приводит слова форварда пресс-служба немецкого клуба.

По итогам двух туров «Бавария» набрала шесть баллов и занимает первое место в группе А.