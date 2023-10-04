Вальверде оценил победу «Реала» над «Наполи»

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о гостевой победе над «Наполи» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Испанцы выиграли со счетом 3:2.

«Мы провели отличный поединок. Мне впервые довелось сыграть в Неаполе. Самое главное – это победа. «Реал» доминировал в первом тайме, хотя в самом начале нам было непросто. Мы были в роли отстающих, но затем смогли отыграться и вырвать победу. Важные три балла», - передает слова уругвайца пресс-служба «сливочных».

После двух туров мадридская команда набрала шесть очков и лидирует в таблице квартета С.