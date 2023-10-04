Тухель: «Было трудно взломать оборону «Копенгагена»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал волевую победу над «Копенгагеном» в Лиге чемпионов (2:1).

Датский коллектив, игравший в родных стенах, открыл счёт на 56-й минуте, однако мюнхенцы смогли перевернуть ход встречи благодаря точным ударам Джамала Мусиалы и Матиса Теля на 67-й и 83-й минутах соответственно.

«Это было очень непросто. «Копенгаген» защищался плотно и компактно, было трудно взломать такую оборону. Мы контролировали игру и ничего не позволяли соперникам – именно поэтому было так неприятно, когда они реализовали первый же голевой момент во втором тайме. Это усложнило задачу, но мы справились, поэтому наша игра заслуживает положительных оценок», – заявил в интервью Prime Video Тухель.