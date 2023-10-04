Шмидт: «Интер» наиграл на победу, но у «Бенфики» отняли пенальти»

Рулевой «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о поражении от «Интера» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Миланский коллектив добыл три очка в родных стенах благодаря голу Маркуса Тюрама на 62-й минуте.

«Поздравляю «Интер» с заслуженной победой. Соперник создал больше голевых моментов, поэтому результат справедлив. Думаю, в первом тайме мы смотрелись достойно, и нас лишили явного пенальти за фол на Нересе. После перерыва мы допускали слишком много потерь, у «Интера» было очень много шансов – мы могли пропустить даже больше. Остаётся лишь принять этот исход», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Шмидта.