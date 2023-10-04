Мюллер сравнялся с Касильясом по выигранным матчам в Лиге чемпионов – выше только Роналду

Футболист «Баварии» Томас Мюллер приблизился к рекорду Лиги чемпионов всех времён.

34-летний нападающий вышел на замену на 77-й минуте выездной встречи с датским «Копенгагеном», а уже спустя шесть минут ассистировал Матису Телю, который забил победный мяч. Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев. Для Мюллера это уже 101-я победа в матчах Лиги чемпионов – второй показатель в истории наряду с бывшим голкипером мадридского «Реала» Икером Касильясом. Рекордсменом остаётся Криштиану Роналду (115), выступавший за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

«Бавария» лидирует в квартете A с шестью очками после двух туров.