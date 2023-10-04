Руди Гарсия – о поражении от «Реала»: «Думаю, ничья была бы закономерным результатом»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия считает, что его команда не заслужила поражения в матче с мадридским «Реалом» (2:3).

Неаполитанцы поразили ворота «сливочных» на 19-й и 54-й минутах усилиями Эстигора и Зелиньски, на что гости из Мадрида ответили точными ударами Винисиуса и Беллингема на 27-й и 34-й. Судьбу поединка решил автогол голкипера Мерета в концовке встречи.

«Я не думаю, что результат справедлив. Ничья казалась более логичным итогом, но иногда такое случается в футболе. Мы играли на равных с великой командой, и проблема вовсе не в первом пропущенном голе, потому что розыгрыши от собственных ворот – часть нашего стиля, несмотря на все риски. Мы слишком раскрылись при счёте 1:1, за что и были наказаны», – цитирует Sky Sport Гарсию.