Симоне Индзаги: «Интер» заслуженно обыграл «Бенфику»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил выступление своей команды в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

«Нерадзурри» взяли верх благодаря точному удару Маркуса Тюрама, нанесённому на 62-й минуте.

«В первом тайме игра была равной, и в некоторых моментах мы могли проявить себя лучше. После перерыва ребята стали действовать интенсивнее, показали отличный футбол. Мы заслуженно обыграли очень сильного соперника, игроки достойны похвалы», – сказал в интервью Mediaset рулевой итальянского гранда.

«Интер» занимает вторую строчку в группе D после двух туров с четырьмя набранными очками, уступая лидирующему «Реал Сосьедаду» лишь по разнице голов.