Райс: «Арсенал» создал достаточно моментов, чтобы обыграть «Ланс»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о поражении команды от «Ланса» (1:2).

«Канониры» открыли счёт на 14-й минуте усилиями Габриэля Жезуса, на что французский коллектив ответил точными ударами Томассона и Ваи на 25-й и 69-й минутах.

«Чувствую, что мы создали достаточно моментов для победы. Мы упустили несколько отличных шансов. В случае с первым голом «Ланса» нужно отметить отличное завершение, а во второй ситуации сказались наши собственные ошибки. Думаю, сегодня мы доминировали, однако нам противостоял непростой соперник, показавший впечатляющую игру в обороне.

Позади всего десять матчей или около того, это лишь разминка, мы продолжаем набирать ход», – передаёт BBC слова Райса.