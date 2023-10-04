Беллингем: «Думаю, Винисиус – лучший игрок в мире»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметил игру своего товарища по команде Винисиуса Жуниора.

Именно англичанин и бразилец соорудили первый гол в ворота «Наполи» – Беллингем ассистировал Винисиусу на 27-й минуте. Спустя ещё семь минут 20-летний хавбек забил сам. Победу «сливочным» (3:2) принёс автогол Алекса Мерета на 78-й минуте.

«Винисиус – невероятный футболист. Я считаю его одним из сильнейших игроков, с кем мне когда-либо доводилось выступать за одну команду. С ним мне всё даётся гораздо легче. Пожалуй, для меня он лучший игрок в мире», – приводит Madrid Zone заявление Беллингема.