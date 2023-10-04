Анчелотти – о победе над «Наполи»: «Абсолютно справедливый результат»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о матче против «Наполи» (3:2).

Действующие чемпионы Италии повели в счёте уже на 19-й минуте, однако у «сливочных» быстро нашёлся ответ – к перерыву гости вели благодаря голам Винисиуса и Беллингема. После перерыва «Наполи» сравнял счёт, но автогол Мерета на 78-й минуте принёс «Реалу» три очка.

«Я ожидал, что «Наполи» сыграет именно так. Результат абсолютно закономерен. В составе соперников много отличных игроков, но мы выиграли заслуженно.

Успех в первом тайме обусловлен тем, что перемещения Беллингема, Вальверде и Родриго между линиями создавали много проблем «Наполи». У нас было преимущество в этой зоне», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.