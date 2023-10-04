Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопросы журналистов после провала в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:3).

«Красные дьяволы» уступили турецкому коллективу в родных стенах. После двух туров группового этапа гранд Английской премьер-лиги располагается на последнем месте в турнирной таблице, не имея на своём счету набранных очков.

«Ментальные ошибки, которые мы совершаем, совершенно недопустимы на таком уровне – за такое обязательно накажут. Это трудно контролировать, но мы всей командой несём ответственность за это. Мы дважды вели в счёте и контролировали ход игры, но всё упустили. Конечно, мы ждём от себя большего», – заявил в беседе с TNT Sports нидерландский специалист.