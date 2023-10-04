Эриксен – о поражении «Манчестер Юнайтед»: «Не думаю, что дело в нехватке уверенности»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мыслями после очередной неудачи команды.

«Красные дьяволы» проиграли в родных стенах турецкому «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов (2:3). Для коллектива Эрика тен Хага это поражение стало пятым в семи последних поединках всех турниров.

«Огромное разочарование. В нашей раздевалке была полная тишина. Думаю, в сегодняшнем матче были и положительные моменты.

Нет, на мой взгляд, дело не в нехватке уверенности в себе. Нам не хватает остроты, неправильные решения принимаются в самых неподходящих ситуациях. Всё дело в мелких деталях, над которыми предстоит работать. К счастью, впереди ещё много матчей», – сказал в интервью TNT Sports Эриксен.