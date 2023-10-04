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Артета объяснил поражение «Арсенала» от «Ланса»

04 Октября 2023 • 00:44 Комментировать
Ланс
2:1
Арсенал
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал неудачу своей команды в матче Лиги чемпионов против «Ланса».

«Канониры» потерпели первое поражение в сезоне, уступив во Франции со счётом 1:2.

«Ланс» – исключительная команда, отличный соперник. Разницу в счёте сделала игра в обеих штрафных площадях – мы упустили несколько отличных моментов и недостаточно хорошо защищались у своих ворот. Ошибки в футболе случаются и продолжат случаться, но сегодня всё решила именно игра в штрафной. Нам не удалось добиться желаемого результата, однако мы извлечём пользу из этой игру», – цитирует BBC Артету.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Арсенал Лондон Микель Артета
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