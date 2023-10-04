«Галатасарай» впервые за 10 лет выиграл выездной матч Лиги чемпионов

«Галатасарай» неожиданно одолел «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Турецкий коллектив выиграл со счётом 3:2, дважды уступая в счёте. Победный мяч на 81-й минуте забил нападающий Мауро Икарди. Как отмечает BBC, для «Галатасарая» эта победа стала первой на чужом поле в основной стадии Лиги чемпионов более чем за десять лет – с марта 2013 года, когда в поединке 1/8 финала был обыгран «Шальке 04» (3:2). Кроме того, команда не забила ни одного гола в последних семи выездных матчах турнира – последнее до сегодняшнего дня взятие ворот было датировано ноябрём 2015 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе A, не имея набранных очков после двух туров. «Галатасарай» – второй с четырьмя баллами.