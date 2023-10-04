Анчелотти – о пенальти в ворота «Реала»: «Не думаю, что это верное решение»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что «Наполи» незаслуженно получил пенальти во втором тайме матча Лиги чемпионов.

Рефери указал на точку на 51-й минуте, разглядев игру рукой со стороны защитника «сливочных» Начо Фернандеса после просмотра видеоповтора. Пётр Зелиньски реализовал одиннадцатиметровый, установив на табло счёт 2:2, однако «Реал» сумел вырвать победу на 78-й минуте (3:2).

«Если говорить о пенальти, я не думаю, что это решение было правильным. Мяч отскочил в Начо – он не мог избавиться от руки, чтобы не нарушать правила», – цитируют испанские СМИ наставника мадридцев.