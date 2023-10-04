Беллингем признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Реал»

Футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем снова забрал награду лучшему игроку матча.

Английский полузащитник помог «сливочным» обыграть «Наполи» в выездном матче Лиги чемпионов. На 27-й минуте 20-летний игрок ассистировал Винисиусу Жуниору, а вскоре самостоятельно поразил ворота действующих чемпионов Италии. Звания лучшего футболиста встречи, завершившейся со счётом 3:2, удостоился именно Беллингем, о чём сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что англичанин также получил приз и по итогам матча первого тура группового этапа против «Униона» (1:0). В активе хавбека два забитых мяча и один голевой пас в двух матчах турнира. «Реал» возглавляет квартет с шестью набранными очками.