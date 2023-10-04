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Кошмар продолжается: «Манчестер Юнайтед» дважды ведя в счёте, проиграл дома «Галатасараю»

04 Октября 2023 • 00:02 Комментировать (6)
Манчестер Юнайтед
2:3
Галатасарай
окончен

Кошмар «Манчестер Юнатейд» продолжается. В матче против «Галатасарая» англичане дважды выходили вперёд, но оба раза быстро пропускали. В концовке хозяева остались в меньшинстве и проиграли.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:3Галатасарай
(1:0) Хёйлунн Расмус17'  
  23'Заха Уилфрид (1:1)
(2:1) Хёйлунн Расмус67'  
  71'Актюркоглу Мухаммед (2:2)
  81'Икарди Мауро (2:3)
Онана АндреДалот Диогу  38'Варан РафаэльЛинделоф ВикторАмрабат Софьян 89' (Марсьяль Антони ( 89') Межбри Ханнибал 46' (Эриксен Кристиан ( 46') Каземиро Карлос  35'  77'Маунт Мэйсон 85' (Антони ( 85') Фернандеш БрунуХёйлунн РасмусРэшфорд Маркус 69' (Гарначо Алехандро ( 69')
Запасные: Витек РадекЭванс ДжонниМагуайр ГарриПельистри ФакундоМактоминай СкоттБайиндыр Алтай
Муслера ФернандоБоэ Саша  61'Санчес ДавинсонБардакчи АбдулкеримАнхелиньо Хосе 84' (Н'Домбеле Тангай ( 84') Торрейра Лукас  31' 61' (Оливейра Сержиу ( 61'  86') Айхан Кан 85' (Нельссон Виктор ( 85') Тете 62' (Йылмаз Барыш ( 62') Актюркоглу МухаммедЗаха Уилфрид 72' (Мертенс Дрис ( 72') Икарди Мауро
Запасные: Бакамбу СедрикДемирбай КеремГювенч Гюнай
03 октября. Стадион "Олд Траффорд".

«Манчестер Юнайтед» ужасно стартовал в этом сезоне, и уже вовсю обсуждается возможное увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера. «Манкунианцы» потеряли уже большое количество очков в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов начали с поражения от «Баварии» и после первого тура оказались на последнем месте. «Галатасарай» же стартовал с ничьей против «Копенгагена», так что опережал соперника перед поездкой на «Олд Траффорд».

Стамбульцы пытались начать матч с активного прессинга, что едва не привело к быстрому пропущенному мячу. После быстрой атаки левым флангом Хёйлунн прострелил в центр штрафной, откуда в касание бил Фернандеш, но в створ не попал. «Галатасарай», правда, продолжал действовать в той же манере. Гости не тушевались, старались контролировать мяч и что-то придумывать.

Вторая контратака «красных дьяволов» завершилась взятием ворот. Каземиро со своей половины поля сделал длинную передачу направо на Рэшфорда, который в гордом одиночестве пробежал по краю и навесил, а Хёйлунн головой в борьбе с Санчесом с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ворот. Вскоре форвард пытался забить и второй гол, но после неудачной передачи назад от Санчеса его опередил Муслера.

Активная игра «Галатасарая» быстро дала результат. Санчес сделал длинную передачу со своей половины вперёд, где Заха корпусом отодвинул Далота и из пределов штрафной пробил с отскоком от земли, и футбольный снаряд перелетел через Онану и оказался в сетку. Трибунам «Олд Траффорд» оставалось лишь освистывать своего бывшего игрока.

Хозяева пытались взвинтить темп, но стамбульцы не подпускали соперника к своим воротам. При этом турки не гнушались нарушать правила, собрав ещё до перерыва целую россыпь предупреждений. Моментов же толком не было. В конце тайма после передачи справа Маунт бил из центра штрафной без сопротивления, но попал в Межбри. В итоге к перерыву счёт так и остался равным.

«Манкунианцы» пытались в начале второго тайма прибавить и создали момент. Рэшфорд справа выскочил на рандеву с Муслерой, но вместо паса сделал поперечный пас на Фернандеша, но того успел опередить Боэ и выбить футбольный снаряд. Затем Хёйлунн забил вновь, но из офсайда. Затем Маунт после прострела справа бил метров с двенадцати, но в створ не попал.

В середине второго тайма «красные дьяволы» своего добились. Стамбульцы накрыли соперника на чужой половине, но Оливейра сделал пас назад, Санчес поскользнулся, и Хёйлунн с центра поля убежал на рандеву с Муслерой и легко его переиграл. Однако спустя пару минут счёт вновь стал равным. Йылмаз убежал по правому флангу и прострелил в центр, где совсем один был Актюркоглу, который не промахнулся с близкого расстояния.

После этого гости прибавили, окрыленные успехом. После навеса Боэ с фланга немного не хватило роста Икарди, чтобы вывести свою команду вперёд. Тут же Онана грубо ошибся, сделав пас на всё того же аргентинского форварда. Каземиро пришлось в подкате сносить Икарди, за что бразилец получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче. Правда, пенальти гости забить не смогли. Икарди с точки пробил мимо цели.

Хозяева могли быстро выйти вперёд, когда Гарначо слева ворвался в штрафную и бил метров с шести, но Бардакчи этот выстрел заблокировал. И всё же гости своего добились. Амрабат со своей половины забрасывал мяч вперёд, а Санчес головой прерывал передачу и отправил его вперёд. Однако оборона «красных дьяволов» провалилась, и футбольный снаряд оказался у Икарди, который вышел один на один с Онаной и вывел свою команду вперёд.

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Тут же стамбульцы едва не забили и четвёртый. Боэ рванулся в штрафную, но пробил выше цели. «Красные дьяволы» шли большими силами вперёд, но ничего опасного не создавали. Гости же упустили ещё один шанс, когда после прострела справа Икарди бил метров с десяти, но не попал в створ. В итоге очередное поражение подопечных Тен Хага.

Впереди «МЮ» ждут спаренные матчи с «Копенгагеном», первый из которых будет дома. «Галатасарай» же дважды сыграет с «Баварией» и тоже стартует на родной арене. Правда, до этого далеко. Пока же «красные дьяволы» готовятся к поединку с «Брентфордом» дома в рамках Премьер-лиги. «Галатасарай» же отправится в гости к «Антальяспору».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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rossoneri forza
04 Октября 2023 в 00:54
Турки понравились, классно сыграли.
snk6565
04 Октября 2023 в 00:15
Хватит издеваться над великим клубом...гнать нужно все руководство, начиная с хозяев и до последнего ассистента в тренерском штабе, а лысому недотренеришке еще и ноги переломать, чтобы впредь даже не было мысли двигаться в сторону Манчестера...что делает в раме эта обезьяна, которая является уже автором большинства голов...в свои ворота...как можно довести команду до состояния, когда уже центральные защитники не бегут на свои места...или это хитрый план слива лысого хр@на????...короче...мрак и безнадега
Sergey999
04 Октября 2023 в 00:40
А ведь прав был старина Роналду))
CELTIC FROST
04 Октября 2023 в 00:13
А если серьезно -все пока стыдно и позорно. Лучше бы. как Челси. сидели дома. чем так играть в ЕК. Перемен!
CELTIC FROST
04 Октября 2023 в 00:08
Ну. датчанин начал забивать. Это. что касается хорошего.А остальное - так вообще "прекрасно". Великий комбинатор шалтай-болтай замутил гениальную многоходовочку. Ведь весной еврокубками мучиться не надо будет. и в АПЛ кааак рванут...с последнего места. Сити и другим на ужас.
KLINSMANN
04 Октября 2023 в 00:03
МЮ уже не торт! ЛОПУХИ!
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