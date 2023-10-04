Люк де Йонг стал лучшим бомбардиром нидерландских клубов в еврокубках

Нападающий ПСВ Люк де Йонг стал рекордсменом нидерландского футбола.

33-летний футболист отпраздновал свой 30-й гол в еврокубках за коллективы из Эредивизи, отличившись в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи». По данным Opta, с сегодняшнего дня де Йонг является единоличным рекордсменом по голам в составе нидерландских команд в еврокубках. Второе место осталось за Вилли ван дер Кёйленом (29 голов), третий – Йохан Кройф (27).

Матч ПСВ против «Севильи» завершился вничью – 2:2. После двух туров команда Петера Боса занимает последнюю строчку в группе с одним набранным очком.