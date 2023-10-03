«Интер» создал много моментов, но обыграл «Бенфику» лишь с минимальным счётом

«Интер» провёл отличный матч против «Бенфики» и создал массу моментов. Однако забить миланцы сумели лишь раз. Правда, этого хватило для победы.

Обе команды начали розыгрыш Лиги чемпионов не слишком удачно. «Интер» в стартовом поединке не смог обыграть «Реал Сосьедад», сыграв вничью, а «Бенфика» и вовсе проиграл «Зальцбургу». Теперь обе команды надеялись одержать первую победу в нынешнем розыгрыше турнира.

Хозяева быстро могли открывать счёт. Дюмфрис получил мяч на правом фланге и прострелил на дальнюю штангу, куда летел Мхитарян, но не смог в подкате замкнуть. Чуть позже нидерландец уже обязан был забивать сам. Дюмфрис получил мяч на правом углу вратарской, но умудрился с близкого расстояния послать мяч выше цели.

В ответ свои моменты создала «Бенфика». Сначала. Эурснес получил мяч справа и мощно пробил в ближний угол, но Зоммер спас ворота. Тут же лиссабонцы с углового закручивал футбольный снаряд в створ, но попал в перекладину. Вскоре вновь Дюмфрис вновь с угла вратарской умудрился пробить выше цели. Затем Чалханоглу метров с двадцати пяти пробил в руки Трубину.

После этого темп игры чуть спал. Лишь перед перерывом Барелла мощно пробил, и вратарь «Бенфики» в броске спас ворота. В итоге к перерыву на табло так и горели нули. В начале второго тайма миланцы создали ещё несколько моментов, чтобы отличиться. Сначала Бастони слева навесил на Дюмфриса, который головой пробил мимо цели. Затем защитник со своего фланга уже простреливал, Лаутаро Мартинес в касание пробил в перекладину, а Барелла на добивании угодил в Трубина.

По истечении часа миланцы своего добились. Хозяева отобрали мяч в центре поля, провели быструю атаку, в завершающей стадии которой Дюмфрис от лицевой прострелил назад, и Тюрам, не дойдя пару шагов до линии вратарской, пробил в цель. Миланцы после этого продолжали атаковать и даже забили, но из положения «вне игры». За шестнадцать минут до конца матча Лаутаро получил мяч на линии штрафной, обыграл защитника и расстреливал ворота, но Трубин вновь спас.

За десять минут до конца матча «Бенфика» из-за травмы потеряла Ди Марию, и, казалось, что после этого шансы гостей сравнять счёт стали меньше. Однако вскоре Кабрал справа ворвался в штрафную и бил в ближний угол, но чуть не попал в створ. Тут же Мхитарян справа в штрафной нашёл Лаутаро, но после его удара Трубин вновь выручил свои ворота. В итоге счёт больше не изменился.

Впереди «Интер» в рамках Лиги чемпионов ждут встречи с «Зальцбургом» сначала дома, а потом на выезде. Пока же миланцы думают о Серии А, где их соперником в ближайшем туре станет «Болонья», которая пожалует на «Сан-Сиро». «Бенфика» же в таком порядке ждёт «Реал Сосьедад». В ближайшем же матче в рамках чемпионата Португалии «орлы» померятся силами с «Эшторилом».