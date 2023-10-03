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Ошибка Кепы и странный пенальти не потушили магию Беллингема: «Реал» и «Наполи» закатили шоу в Италии

03 Октября 2023 • 23:58 Комментировать (1)
Наполи
2:3
Реал Мадрид
окончен

«Реал» и «Наполи» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура состоялся 3 октября на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Протокол игры  
Наполи2:3Реал Мадрид
(1:0) Эстигор Лео19'  
  27'Винисиус Жуниор (1:1)
  34'Беллингем Джуд (1:2)
(2:2) Зелиньски Пётр54'  
  78'Мерет Алекс (2:3)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатан  45'Оливера Матиас 88' (Симеоне Джованни ( 88') Замбо-Ангисса Андре-Франк 88' (Руй Мариу ( 88') Лоботка Станислав 88' (Каюсте Йенс ( 88') Зелиньски Пётр 75' (Распадори Джакомо ( 75') Политано Маттео 70' (Элмас Эльиф ( 70') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперДзербин АлессиоДзаноли АлессандроД'Авино Луиджи
Аррисабалага Кепа  89'Карвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесКамавинга Эдуардо  29' 64' (Менди Ферлан ( 64') Тчуамени ОрельенВальверде ФедерикоКроос Тони 65' (Модрич Лука ( 65') Беллингем Джуд  70'Родриго 75' (Хоселу Санмартин ( 75') Винисиус Жуниор 84' (Себальос Дани ( 84')
Запасные: Васкес ЛукасДиас БраимКаньисарес ЛукасЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIКаррильо Альваро
03 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Главный матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошёл в Неаполе. Хвича, Осимхен, Политано, Замбо-Ангисса, Лоботка и Зелиньски принимали Винисиуса, Родриго, Беллингема, Тчуамени, Крооса и Вальверде. Специально акцент был сделан на атакующих игроках и полузащите, потому что в этот вечер фанаты ожидали результативную бойню. Составы, кстати, к этому располагали. Из значимых потерь только Куртуа, Алаба и Милитао – все они ослабили оборону «Реала».

Именно она и дрогнула первой. «Наполи» начал матч в позиционных атаках, по-хозяйски, но ничего особо опасного не создавал. Мадрид скорее выжидал, играл вторым номером. Разбудил всех привоз Кепы. Хвича от угла поля подал так, что мяч перелетел испанского голкипера, Натан плечом продлил, а Эстигор уже с пары метров заносил в пустой створ – 1:0. «Реал» и до гола смотрелся солидно, играл с запасом, но тут совсем разозлился.

Забитый мяч же оказал на «Наполи» влияние отрицательное, хозяева отдали инициативу и быстро поплатились. Сначала Беллингем сделал гол для Винисиуса. Джуд перехватил поперечную передачу Ди Лоренцо, стянул на себя всё внимание и отдал на угол вратарской площади. Оттуда точно пробил бразилец, отправивший мяч под дальнюю штангу – 1:1.

Затем Джуд забил и сам, совершив шикарное соло от центра поля. В окружении четверых соперников он пробежался, никому не позволил приблизиться и точно пробил в угол в завершении – 1:2. Просто феноменальная игра от Беллингема. «Наполи» всё также блекло смотрелся, создав один момент волею случая. Политано справа подал, Осимхен умудрился перепрыгнуть Рюдигера и пробил головой, но в этот раз Кепа выручил «Реал».

Правда, затем уже сбавил обороты и Мадрид. И в банальной атаке «Наполи» заработал спорный пенальти. Осимхен в падении прострелил, мяч попал в бутсу Карвахалю, а от неё в руку. За это Тюрпен решил указать на «точку», а Петр Зелиньски пробил мощно, попав в штангу, от которой мяч и оказался в сетке – 2:2. Равный счёт игру успокоил. Большое количество замен ещё сильнее сбило темп, а рисковать уже никто не хотел.

Тем не менее, «Реал» вырвал победу. Для начала не повезло Джуду Беллингему, феерившему весь матч. Винисиус пробил с линии штрафной в дальний угол, Мерет спас свою команду, но отбил мяч точно на Беллингема. Джуд головой досылал мяч в сетку, но послал его мимо пустого угла. А победный гол создал Феде Вальверде. После не самой удачной подачи от угла поля уругваец взял подбор и вторым касанием вколотил мяч в перекладину. От каркаса мяч врезался в плечо Мерету, затем оказавшись в сетке – 2:3.

Шикарный матч подарили нам «Реал» и «Наполи», победителем в итоге вышли мадридцы и единолично возглавили таблицу своей группы.

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Реал Мадрид Наполи
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Комментарии (1)
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gresnik
04 Октября 2023 в 00:00
Топ матч...Белингем это ,что то......УАУ..просто УАУ......Вальверде ПУШКА СТРАШНАЯ У НЕГО!!
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