«Ланс» неожиданно дома добился волевой победы над «Арсеналом»

«Арсенал» неожиданно уступил в Лансе. Лондонцы открыли счёт, но затем пропустили дважды. При этом «канониры» из-за травмы потеряли ещё и Саку.

«Арсенал» в стартовом туре Лиги чемпионов разнёс ПСВ, словно пытаясь доказать всем, что не зря вернулся в главный еврокубок. После того матча «Ланс», наверное, мог опасаться поединка с «канонирами». Сами же «кроваво-золотые» в стартовом туре разошлись миром с «Севильей».

Французы активно начали матч и сразу создали несколько моментов. Сначала после подачи Томассона с углового возник момент у Дансо, который пробил с близкого расстояния чуть неточно. Затем после навеса с правого фланга уже сам Томассон бил головой, но также получилось мимо створа.

Казалось, что «Ланс» контролировал игру, но именно хозяева и пропустили. Томассон на своей половине сделал неаккуратный пас назад, мяч перехватил Сака и тут же сделал пас на Жезуса, который качнул защитника, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол.

Вскоре гости могли удвоить счёт. После заброса в штрафную Хаверц бил в касание из-под Гради, но Самба ворота спас. В ответ Франковски справа сделал передачу на ближний угол вратарской, откуда Томассон не попал в створ. Буквально тут же «канониры» сами себе привезли гол. Райя сделал ужасный пас на фланг, который перехватил Мачадо, тот быстро сделал пас к линии штрафной на Вахи, а тот покатил мяч левее на Томассона, который обводящим ударом пробил в цель.

Вскоре после этого «Арсенал» из-за травмы потерял ещё и одного из своих лидеров – игру не смог продолжить Сака. В целом игра шла равной, причём французы вовсе не тушевались и старались действовать храбро. Лишь в компенсированное время к первому тайму лондонцы вновь имели шанс отличиться, когда после розыгрыша штрафного Эдегор сделал заброс в штрафную, а Жезус слева пробил выше цели. На этом команды и ушли на перерыв.

В начале второго тайма «канониры» едва вновь не вышли вперёд. Хаверц сделал передачу на левый угол вратарской на Троссара, который бил, но попал в Самба. От вратаря мяч отлетел в Дансо и едва не юркнул в ворота, но вратарь хозяев успел сориентироваться и забрать его. В ответ Мачадо прострелил слева на ближний угол вратарской, откуда Томассон в касание пробил мимо цели.

Чуть позже после ошибки в обороне гостей Абдул-Самед замыкал прострел, но в створ не попал. В ответ «канониры» заработали угловой, после которого Томиясу из центра штрафной мощно пробивал, но Самба выручил команду. Почти тут же хозяева наказали соперника за расточительность. Франковски прошёл по правому флангу и прострелил на Вахи, который в касание пробил в дальний угол из центра штрафной.

«Арсенал» долго не мог переломить игру, и лишь в концовке прибавил. Сначала Смит-Роу здорово пробил издали, но Самба ворота спас. В ответ после передачи слева Сотока бил с линии штрафной в направление ближнего угла, но не попал. В итоге «канониры» спастись не смогли и проиграли.

Впереди «Арсенал» ждёт выезд в Севилью и домашний матч против андалузцев. Пока же «канониры» готовятся к суперпоединку в Премьер-лиге – домашней битве с «Манчестер Сити». «Ланс» же пока ждёт дома «Лилль» в рамках Лиги 1. Что касается Лиги чемпионов, то французы сначала примут ПСВ, а потом отправятся на выезд в Эйндховен.

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