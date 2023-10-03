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Лига чемпионов

«Ланс» неожиданно дома добился волевой победы над «Арсеналом»

03 Октября 2023 • 23:57 Комментировать (3)
Ланс
2:1
Арсенал
окончен

«Арсенал» неожиданно уступил в Лансе. Лондонцы открыли счёт, но затем пропустили дважды. При этом «канониры» из-за травмы потеряли ещё и Саку.

Протокол игры  
Ланс2:1Арсенал
  14'Жезус Габриэл (0:1)
(1:1) Томассон Адриен25'  
(2:1) Вахи Элю69'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславМачадо Дейвер 81' (Агилар Рубен ( 81') Менди Нампали 73' (Диуф Энди ( 73') Абдул-Самед Салис  90'Сотока ФлорианТомассон Адриен 73' (Фюльжени Анжело ( 73') Вахи Элю 74' (Саид Уэсли ( 74')
Запасные: Пандор ЯнникГилавоги МорганХусанов АбдукодирМауасса ФетЭль Айнауи НейлЛека Жан-Луи
Райя ДавидТомиясу ТакэхироСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 70' (Уайт Бен ( 70') Эдегор Мартин 80' (Нкетиа Эдди ( 80') Райс ДекланХаверц Кай 71' (Нелсон Райс ( 71') Сака Букайо 34' (Виейра Фабиу ( 34') Жезус Габриэл  90'Троссар Леандро 71' (Смит-Роу Эмиль ( 71')
Запасные: Эльнени МохамедХейн Карл-ЯкобКивёр ЯкубЖоржиньо IIРемсдейл АаронСедрик СоарешПарти Томас
03 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

«Арсенал» в стартовом туре Лиги чемпионов разнёс ПСВ, словно пытаясь доказать всем, что не зря вернулся в главный еврокубок. После того матча «Ланс», наверное, мог опасаться поединка с «канонирами». Сами же «кроваво-золотые» в стартовом туре разошлись миром с «Севильей».

Французы активно начали матч и сразу создали несколько моментов. Сначала после подачи Томассона с углового возник момент у Дансо, который пробил с близкого расстояния чуть неточно. Затем после навеса с правого фланга уже сам Томассон бил головой, но также получилось мимо створа.

Казалось, что «Ланс» контролировал игру, но именно хозяева и пропустили. Томассон на своей половине сделал неаккуратный пас назад, мяч перехватил Сака и тут же сделал пас на Жезуса, который качнул защитника, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол.

Вскоре гости могли удвоить счёт. После заброса в штрафную Хаверц бил в касание из-под Гради, но Самба ворота спас. В ответ Франковски справа сделал передачу на ближний угол вратарской, откуда Томассон не попал в створ. Буквально тут же «канониры» сами себе привезли гол. Райя сделал ужасный пас на фланг, который перехватил Мачадо, тот быстро сделал пас к линии штрафной на Вахи, а тот покатил мяч левее на Томассона, который обводящим ударом пробил в цель.

Вскоре после этого «Арсенал» из-за травмы потерял ещё и одного из своих лидеров – игру не смог продолжить Сака. В целом игра шла равной, причём французы вовсе не тушевались и старались действовать храбро. Лишь в компенсированное время к первому тайму лондонцы вновь имели шанс отличиться, когда после розыгрыша штрафного Эдегор сделал заброс в штрафную, а Жезус слева пробил выше цели. На этом команды и ушли на перерыв.

В начале второго тайма «канониры» едва вновь не вышли вперёд. Хаверц сделал передачу на левый угол вратарской на Троссара, который бил, но попал в Самба. От вратаря мяч отлетел в Дансо и едва не юркнул в ворота, но вратарь хозяев успел сориентироваться и забрать его. В ответ Мачадо прострелил слева на ближний угол вратарской, откуда Томассон в касание пробил мимо цели.

Чуть позже после ошибки в обороне гостей Абдул-Самед замыкал прострел, но в створ не попал. В ответ «канониры» заработали угловой, после которого Томиясу из центра штрафной мощно пробивал, но Самба выручил команду. Почти тут же хозяева наказали соперника за расточительность. Франковски прошёл по правому флангу и прострелил на Вахи, который в касание пробил в дальний угол из центра штрафной.

«Арсенал» долго не мог переломить игру, и лишь в концовке прибавил. Сначала Смит-Роу здорово пробил издали, но Самба ворота спас. В ответ после передачи слева Сотока бил с линии штрафной в направление ближнего угла, но не попал. В итоге «канониры» спастись не смогли и проиграли.

Впереди «Арсенал» ждёт выезд в Севилью и домашний матч против андалузцев. Пока же «канониры» готовятся к суперпоединку в Премьер-лиге – домашней битве с «Манчестер Сити». «Ланс» же пока ждёт дома «Лилль» в рамках Лиги 1. Что касается Лиги чемпионов, то французы сначала примут ПСВ, а потом отправятся на выезд в Эйндховен.

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Роман Андреев

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Ланс Арсенал Лондон
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Комментарии (3)
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redwhite1959
04 Октября 2023 в 00:15
В последнем туре АПЛ "Арсенал" в гостях обыграл "Борнмут" со счётом 4-0. И вроде бы логично - трансферная стоимость игроков "Арсенала" составляет 1,09 млрд. евро, у игроков "Борнмута" эта цифра составляет 337,00 млн. евро. Но сегодня в гостях "Арсенал" проиграл "Лансу", трансферная стоимость игроков которого составляет 198,45 млн. евро.И становится понятно, что в футболе - КОМАНДНОМ виде спорта - общая стоимость игроков не играет главной роли. "Ланс" сегодня предстал организованной, тактически грамотной командой, которая не уступала ни в скорости, ни в технике англичанам. Играли бОльшую часть матча вторым номером, но при этом опасно контратаковали и на контратаках забили два мяча. Англичане много позиционно атаковали, но не было в их составе игроков, которые могли бы разрезать пасом оборону хозяев или обыграть один в один у их штрафной. За счёт грамотно выстроенной обороны французам удалось выключить из игры и Эдегора и Жезуса. Ещё раз приходится убедиться, что в ЛЧ разницу в матчах и победу в турнире обеспечивают "звёзды" первой величины. К сожалению в "Арсенале" таких игроков сейчас нет!((
Zed2891
04 Октября 2023 в 00:05
Прекрасно, Ротета решил размять свою глотку соснув у буксующего Ланса, браво. К воскресному заглоту от Сити видно что готов, красавчик.
CELTIC FROST
04 Октября 2023 в 00:21
)))) ржу- не могу.
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