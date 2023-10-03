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Лига чемпионов

Серхио Рамос отдал голевой пас и привёз пенальти, а «Севилья» в компенсированное время упустила победу над ПСВ

03 Октября 2023 • 23:56 Комментировать
ПСВ
2:2
Севилья
окончен

ПСВ и «Севилья» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура состоялся 3 октября на стадионе «Филипс».

Протокол игры  
ПСВ2:2Севилья
  68'Гудель Неманья (0:1)
(1:1) Де Йонг Люк86'  
  87'Эн-Несири Юссеф (1:2)
(2:2) Тезе Джордан90'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 82' (Белла-Кочап Армель ( 82') Боскальи Оливье 83' (Пепи Рикардо ( 83') Дест СерджиньоТильман МаликСхаутен ЙердиВеерман Йоэй  27' 71' (Сайбари Исмаэль ( 71') Бакайоко Жоан 71' (Лосано Ирвинг ( 71'  90') Де Йонг ЛюкЛанг Ноа
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойВертессен ЙорбеСамбо ШурандиТиль ГусВан Анхольт Патрик
Нюланд ЭрьянНавас Хесус  36' 73' (Акунья Маркос ( 73') Гудель НеманьяРамос СерхиоПедроса Адриа 73' (Хуанлу Санчес ( 73') Фернандо Режес 66' (Соу Джибрил ( 66') Ракитич ИванОкампос Лукас 87' (Баде Луак ( 87'  90') Сусо Хесус 66' (Торрес Оливер ( 66') Лукебакио ДодиЭн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоГаттони ФедерикоДиас МарианоСумаре БубакариХордан ХоанМир Рафа
03 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

Первый тур Лиги чемпионов неудачно завершился и для ПСВ, и для «Севильи». «Бессменный» обладатель Лиги Европы не смог дома обыграть «Ланс», который к тому моменту был в подвале Лиги 1, проигрывая всем и вся. А голландцы получили на орехи от «Арсенала». Лондонцы, конечно, хороши в последние годы, но разудалым 4:0 удивились даже их болельщики. Уж очень просто «канониры» расстреляли ПСВ, выигравший семь матчей из семи в чемпионате Нидерландов.

ПСВ очень хотел оправдаться за 0:4 в первом туре и обрушил шквал атак на ворота «Севильи». Только вдумайтесь в эти цифры – 14:5 по ударам в сторону ворот за первый тайм. Вот только незадача в том, что лишь две попытки прилетели в створ. И только одна оказалась опасной. Ноа Ланг с правого края мяч получил, сместился к противоположному углу и смачно плюнул в «шестёрку». Нюланн в броске потащил, совершив блестящий сейв.

Под занавес тайма ПСВ всё-таки забил, но боковой арбитр уже долго с поднятым флагом, когда Рамальо замкнул кросс Вермана. Ассистенты тоже сразу подтвердили, что судья принял верное решение – офсайд. Давление (точнее, активность) ПСВ не приносила значимых дивидендов. А что «Севилья»? У гостей всё было совсем скверно. Ноль ударов в створ за первый тайм, ноль опасных моментов. Казалось, они просто приехали оборонять 0:0.

Тем более удивительным стал удар Педросы во второй половине встречи. Первым же шансом, первым же попаданием в створ гости воспользовались. Адриа подставился под вынос Рамальо, сам же мяч обработал далее и пробил мимо голкипера. Отправились праздновать гости, но не всё оказалось гладко. На повторе арбитры заметили касание пальца руки Педросы, прижатой к животу. В итоге, очень спорным решением гол был отменён, а один из тренеров «Севильи» даже получил красную карточку при оспаривании этого момента.

Обозлённая «Севилья» продолжила атаки, забив-таки легитимный и очень красивый гол. Во второй волне атаки Хесус Навас закрутил на левый угол вратарской площади, оттуда Серхио Рамос головой сбросил в центр, а Неманья Гудель боковыми «ножницами» вколотил под перекладину – 0:1. Этот гол игру усыпил, но затишье было перед бурей. В самой концовке матча ПСВ и «Севилья» обменялись голами за две минуты.

Тилльман раскрутил Рамоса и заставил Серхио сфолить в своей штрафной площади. Люк Де Йонг пенальти реализовал, отправив мяч чуть правее центра – 1:1. Севильцы разыграли мяч с центра поля, Хуанлу пробежался по правому флангу, навесил на линию вратарской, где верх выиграл Эн-Несири, пробивший точно – 1:2.

Драматичная развязка, однако, ещё только ждала зрителей. Лосано на пятой добавленной минуте навесил с фланга, Де Йонг устроил скидку и панику, а после рикошетов Тезе расстрелял голкипера с двух метров - 2:2. «Севилья» упустила победу над ПСВ.

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Севилья ПСВ
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