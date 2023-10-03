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Успеть за пять минут: Томас Мюллер вышел на замену и добыл «Баварии» волевую победу в Дании

03 Октября 2023 • 23:54 Комментировать
Копенгаген
1:2
Бавария
окончен

«Бавария» и «Копенгаген» сошлись в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура состоялся 3 октября на стадионе «Паркен».

Протокол игры  
Копенгаген1:2Бавария
(1:0) Лерагер Лукас56'  
  67'Мусиала Джамал (1:1)
  83'Тель Матис (1:2)
Грабара КамильАнкерсен ПетерВавро Денис  90'Дикс Кевин 78' (Лунд Йенсен Вальдемар ( 78') Мелинг Биргер  54'Лерагер Лукас  63'Фальк РасмусГонсалвеш Диогу 85' (Оскарссон Орри ( 85') Эльюнусси Мохамед 85' (Ларссон Джордан ( 85') Классон ВикторАчури Мохамед Элиас 65' (Бардгджи Руни ( 65')
Запасные: Танлонго МатеоСандер ТеоДитмер АндреасХойленд ОскарБойлесен НиколайСоренсен Кристиан I
Ульрайх СвенМазрауи НуссаирУпамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоЛаймер Конрад 77' (Мюллер Томас ( 77') Киммих ЙозуаСане Лерой 78' (Тель Матис ( 78') Мусиала Джамал  69' 78' (Горецка Леон ( 78') Коман Кингсли 87' (Чупо-Мотинг Эрик ( 87') Кейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансПерец ДаниэльСарр БунаГеррейру Рафаэл
03 октября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

На датский «Паркен» мюнхенская «Бавария» прибыла в оптимальном сочетании. Тухель никому из лидеров не дал отдохнуть, выставив убойное трио Коман – Мусиала – Сане под бронебойным Гарри Кейном. Опорную зону цементировали Киммих и Лаймер, а в обороне по флангам работали крайне атакующие персонажи Дэвич и Мазрауи. В основном составе «Копенгагена» выделялся наш старый знакомый по РПЛ, экс-игрок «Краснодара» Виктор Классон.

И вот он как раз играл бодрее, чем все звёзды «Баварии». Немцы, конечно, забрали мяч под свой контроль, владея им две трети игрового времени, но «Копенгаген» умело перекрывал зоны, плотно опекал нападающих и вообще ничего не позволил им создать. Сане, Мусиала и Мазрауи буквально кружили вокруг штрафной площади, но внутрь их не пускали, а ударов со средней дистанции почему-то не было.

Семь угловых за тайм заработала «Бавария» и, пожалуй, это единственное, чем Мюнхен может похвастаться. В остальном матч был скучный, а нейтральный зритель откровенно скучал. Зато не скучал «Копенгаген». Хозяева поняли, что с этой «Баварией» можно играть, постепенно осмелели и во втором тайме стали чаще ходить вперёд. А на исходе часа игры вообще счёт открыли в позиционной атаке.

Португалец Гонсалвеш развернул возле центральной линии Лаймера и выдал пас вперёд на Эльюнусси. Мохамед же выкатил мяч левее на Классона, а Виктор пробил из пределов штрафной площади, угодив в ногу Киму. Рикошет сыграл за хозяев, Лерагер сориентировался первым и с отскоком от газона вогнал мяч в сетку – 1:0. Гол раззадорил «Баварию», даже в тех же стеснённых условиях мюнхенцы смогли отыграться через 10 минут.

Всё на себя взял Мусиала. Джамал на линии штрафной площади прокинул между ног Фальку и пальнул в угол, успев до прибытия Вавро – 1:1. Обмен голами взбодрил игру, начали команды накатывать в атаках на встречных курсах, однако не хватало конкретики в завершении, слишком много суеты было. На последнюю десятиминутку Тухель выпустил Теля, Горецку и Мюллера. Как раз Леон с передачи Мюллера из глубины мог отличиться, но пробил чуть выше створ.

Замены всё-таки стали судьбоносными, а Мюллер ассист оформил. Томас вышел на рандеву с голкипером, взял паузу, собрал защитников и выкатил левее на Теля. Матиас пробил уже по опустевшим воротам – 1:2. Есть волевая победа «Баварии», добытая усилиями игроков, вышедших на замену.

Вторая победа в активе «Баварии» и единоличное лидерство в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Копенгаген
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