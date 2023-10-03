Рамос – самый возрастной автор ассиста в Лиге чемпионов со времён Тотти

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос отметился голевой передачей в матче против нидерландского ПСВ.

Испанский ветеран ассистировал Неменье Гуделю, поразившему ворота эйндховенцев на 68-й минуте игры. По данным Opta, Рамос – самый возрастной футболист (37 лет и 187 дней), записавший на свой счёт результативный пас в поединке Лиги чемпионов, со времён Франческо Тотти из «Ромы», который сделал это в возрасте 37 лет и 355 дней во встрече с московским ЦСКА в сентябре 2014 года.

Следить за ходом концовки матча ПСВ – «Севилья» можно посредством текстовой онлайн-трансляции от LiveResult.