Сарри пожаловался на журналистов: «С этих пор я буду отвечать только «да» или «нет»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пообщался с прессой в преддверии матча Лиги чемпионов против «Селтика».

Римляне встретятся с действующими чемпионами Шотландии в среду на «Селтик Парк».

По слухам, Сарри может покинуть «Лацио» из-за разногласий с президентом клуба, и специалист не был в восторге от вопросов на эту тему: «Проблема в том, что в СМИ публикуют только два из восьми произнесённых мной слов, поэтому с этих пор я постараюсь отвечать лишь «да» или «нет», чтобы избегать путаницы, – заявил Сарри, также поделившийся мнением о «Селтике»: «Эта команда играет очень интенсивно, но речь здесь не о физическом аспекте. «Селтик» заслуживал большего в матче с «Фейеноордом» до удалений, это технически одарённый соперник», – цитирует Football Italia Сарри.