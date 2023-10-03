Беллингем повторил достижение Роналду и Карамбё в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем снова не уйдёт с поля без забитого мяча.

20-летний англичанин отметился взятием ворот на 34-й минуте матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи», установив на табло счёт 2:1 в пользу «сливочных». Согласно сведениям Opta, Беллингем – лишь второй после Кристиана Карамбё (1998 год) и Криштиану Роналду (2009) игрок, забивший в двух первых матчах за «Реал» в Лиге чемпионов. В поединке первого тура хавбек огорчил «Унион» Берлин, отличившись на 94-й минуте.

Текстовая трансляция матча «Наполи» – «Реал» доступна на сайте LiveResult.ru.