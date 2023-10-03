​Винисиус догнал Роберто Карлоса по голам в Лиге чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» сражается в Неаполе, и уже в первом тайме свой гол забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Это был его шестнадцатый гол в Лиге чемпионов, благодаря чему он сравнялся с Роберто Карлосом, доселе являвшимся единоличным лидером в списке самых результативных бразильцев в истории «Реала» в Лиге чемпионов. Другое дело, что Винисиус провел на данный момент 47 матчей в ЛЧ, а Роберто Карлос - целых 107.

Следить за событиями игры между «Наполи» и «Реалом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.