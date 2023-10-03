Сака был заменён из-за травмы в матче «Арсенала» против «Ланса»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака не смог продолжить матч из-за повреждения.

Англичанин вышел на поле в стартовом составе матча Лиги чемпионов против французского «Ланса», а уже на 14-й минуте ассистировал Габриэлю Жезусу, чей точный удар вывел «канониров» вперёд. Уже на 34-й минуте Микель Артета был вынужден прибегнуть к замене, поскольку Сака получил травму. 22-летнего футболиста заменил Фабиу Виейра.

В активе Букайо Саки пять забитых мячей и пять голевых передач в 10 матчах за «Арсенал» в текущем сезоне.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция встречи «Ланс» – «Арсенал».