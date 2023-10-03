Заха забил четвёртый гол в пяти матчах против «Манчестер Юнайтед»

Уилфрид Заха переехал из Англии в Турцию, но продолжил огорчать «Манчестер Юнайтед».

Ивуарийский вингер «Галатасарая» поразил ворота «красных дьяволов» в матче Лиги чемпионов, который проходит в эти минуты на «Олд Траффорд». Для 30-летнего игрока это уже четвёртый забитый мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в последних пяти встречах. При этом, что примечательно, футболист не забил ни разу в первых 11 поединках против манкунианцев.

Напомним, что Уилфрид Заха перешёл в «Галатасарай» этим летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Кристал Пэлас», а с 2013 по 2015 год принадлежал «Манчестер Юнайтед».

Следить за ходом матча нынешней и бывшей команд Заха можно на сайте LiveResult.ru.