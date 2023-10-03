Хёйлунн – второй самый молодой игрок после Холанна, забивший в двух первых матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн вновь отпраздновал забитый мяч в Лиге чемпионов.

Датчанин открыл счёт в проходящем сейчас матче второго тура группового этапа против «Галатасарая», отличившись на 17-й минуте. Ранее форвард также поразил ворота «Баварии» в Мюнхене (3:4). По сведениям Opta, только Эрлинг Холанн смог забить в двух первых матчах Лиги чемпионов в ещё более юном возрасте (19 лет и 73 дня), чем Хёйлунн (20 лет и 241 день).

Примечательно, что новичок «Юнайтед», летом купленный у «Аталанты» за 75 млн евро, пока не отличался в цветах команды Эрика тен Хага в других турнирах.